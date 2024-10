L’Uragano Milton incombe sulla Florida, noto meteorologo in lacrime: “è incredibile”

MeteoWeb

L’uragano Milton si sta avvicinando pericolosamente alla costa occidentale della Florida, creando timori di una catastrofe senza precedenti. Mentre milioni di residenti hanno ricevuto ordini di evacuazione, alcuni si sono dichiarati pronti a rimanere, nonostante i moniti delle autorità che avvertono su gravi probabilità di sopravvivenza per chi decide di restare.

L’area di Tampa Bay, che ospita oltre 3,3 milioni di persone, si trova a un passo da una potenziale devastazione, avendo evitato impatti diretti da uragani di grande portata per oltre un secolo. Secondo il National Hurricane Center, Milton ha mantenuto per gran parte del suo tragitto la classificazione di uragano di 5ª categoria, sebbene si preveda un certo indebolimento prima del landfall, atteso tra la notte di mercoledì e le prime ore di giovedì.

“Milton ha il potenziale per essere uno degli uragani più distruttivi mai registrati per la Florida centrale e occidentale“, hanno avvertito gli esperti del centro meteorologico. Al momento, Milton si trova a circa 300 miglia (485 chilometri) a Sud/Ovest di Tampa, con venti sostenuti che raggiungono i 160 mph (260 km/h). La tempesta si sta muovendo verso Nord/Est a una velocità di 14 mph (22 km/h) e si prevede un aumento della velocità di avanzamento, con un landfall previsto per la fine della giornata o nella notte ora locale.

Con l’avvicinarsi della tempesta, le prime piogge intense hanno iniziato a colpire le zone sudoccidentali e centrali della Florida, e si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche lungo tutta la costa del Golfo della Florida nel corso della giornata.

In una trasmissione particolarmente toccante della NBC 6, un noto meteorologo della rete ha mostrato la propria emozione fino alle lacrime mentre descriveva l’enormità dell’uragano Milton e il contesto spaventoso in cui si è formato: “È un uragano incredibile, incredibile, incredibile,” ha affermato con la voce incrinata, mentre cercava di spiegare alcuni dei dati meteorologici associati alla tempesta. “Mi scuso,” dice agli spettatori, “è semplicemente orribile. I mari sono incredibilmente caldi. E sapete cosa lo sta causando, non ho bisogno di dirvelo: il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, che sta portando a questo e sta diventando una minaccia crescente“.

