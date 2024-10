L’Uragano Milton perde potenza ma fa ancora paura, il sindaco di Tampa: “fuggite o morirete”

MeteoWeb

Il sindaco di Tampa ha avvertito i residenti: chi deciderà di rimanere nelle zone di evacuazione quando l’uragano Milton arriverà, morirà. “Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete,” ha dichiarato Jane Castor alla Cnn. La contea di Hillsborough, dove si trova Tampa, ha emesso ordini di evacuazione obbligatori per i residenti delle zone A e B e per chi vive in case mobili. L’uragano Helene è stato un “campanello d’allarme“, ha affermato Castor, sottolineando che la potenziale minaccia dell’uragano Milton è “letteralmente catastrofica“. Milton si è rafforzato ieri a categoria 5 (la più alta, con venti fino a 248 km orari) e dovrebbe toccare terra domani nell’area di Tampa Bay.

La Florida si prepara all’impatto dell’uragano Milton

La costa del Golfo della Florida si sta preparando all’impatto dei venti dell’uragano Milton e allo storm surge, che potrebbe portare distruzione in aree già sconvolte dalla devastazione di Helene 12 giorni fa e ancora in fase di ripresa dalla furia di Ian 2 anni fa. Quasi l’intera costa occidentale della Florida è sotto allerta uragano, mentre la tempesta e i suoi venti da 250 km/h si avvicinavano allo Stato USA a 14 km/h, traendo energia dall’acqua calda del Golfo del Messico. Milton è stato declassato nelle scorse ore a uragano di 4ª categoria, ma i meteorologi hanno affermato che rappresentava comunque “una minaccia estremamente seria per la Florida“.

Il centro di Milton potrebbe toccare terra mercoledì nella regione di Tampa Bay, che non ha subito un colpo diretto da un grande uragano da più di un secolo. Gli scienziati prevedono che il sistema si indebolirà leggermente prima di effettuare il landfall, anche se potrebbe mantenere la forza di un uragano mentre si muove attraverso la Florida centrale verso l’Oceano Atlantico. Ciò risparmierebbe in gran parte altri Stati devastati da Helene, che ha ucciso almeno 230 persone nel suo percorso dalla Florida ai Monti Appalachi. La baia di Tampa non è stata colpita direttamente da un uragano di grandi dimensioni dal 1921 e le autorità temono che la fortuna stia per esaurirsi per la regione e i suoi 3,3 milioni di residenti. Il presidente Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la Florida.

