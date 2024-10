L’uragano Milton si rafforza ancora, è di categoria 4: allerta massima in Florida

MeteoWeb

Milton si è rapidamente rafforzato in un uragano di categoria 4 oggi. La tempesta punta verso i centri abitati della Florida, tra cui Tampa e Orlando, minacciando un pericoloso storm surge (innalzamento di marea) nella baia di Tampa e preparando il terreno per potenziali evacuazioni di massa a meno di due settimane dal catastrofico impatto dell’uragano Helene sulla costa. Si prevede che la tempesta manterrà la sua forza attuale per i prossimi due giorni, ha affermato il National Hurricane Center (NHC) di Miami. Anche Helene era un uragano di categoria 4 al landfall nella Florida settentrionale.

Milton ha avuto venti massimi sostenuti di 240km/h sul Golfo del Messico meridionale, ha affermato l’NHC. Il suo centro potrebbe toccare terra mercoledì 9 ottobre nell’area della baia di Tampa e potrebbe rimanere un uragano mentre si sposta attraverso la Florida centrale verso l’Oceano Atlantico. Ciò risparmierebbe in gran parte altri stati devastati da Helene, che ha ucciso almeno 232 persone nel suo percorso dalla Florida settentrionale ai Monti Appalachi. Questa mattina (ora locale), il centro dell’uragano Milton si trovava circa 240 chilometri a ovest di Progreso, in Messico, e circa 1.185 chilometri a sud-ovest di Tampa, spostandosi verso est-sudest a 13km/h, secondo l’NHC.

I meteorologi hanno avvertito di un possibile storm surge da 2,4 a 3,6 metri nella baia di Tampa e hanno affermato che inondazioni improvvise e fluviali potrebbero derivare da accumuli di pioggia da 130 a 250mm nella Florida continentale e nelle Keys, con accumuli massimi fino a 380mm in alcuni punti.

Una tempesta atipica

Milton è un po’ atipico poiché si è formato così a ovest e si prevede che attraverserà l’intero Golfo meridionale, secondo Daniel Brown, specialista di uragani dell’NHC. “Non è raro avere una minaccia di uragano a ottobre lungo la costa occidentale della Florida, ma che si formi nel Golfo sudoccidentale e poi colpisca la Florida è un po’ più insolito“, ha detto Brown. La maggior parte delle tempeste che si formano a ottobre e colpiscono la Florida provengono dai Caraibi, non dal Golfo sudoccidentale, ha evidenziato.

Quando Milton ha raggiunto lo status di uragano, è stata la prima volta che tre uragani hanno vorticato contemporaneamente nell’Atlantico, ha affermato Phil Klotzbach, scienziato degli uragani della Colorado State University. Gli altri due uragani sono Leslie e Kirk, che minaccia un grave impatto in Europa.

Evacuazioni in Florida

Il Governatore della Florida Ron DeSantis ha affermato che, sebbene resti da vedere dove colpirà Milton, è chiaro che lo stato sarà duramente colpito: “se vi trovate su quella costa occidentale della Florida, sulle isole barriera, date per scontato che vi verrà chiesto di andarvene“. DeSantis ha esteso la dichiarazione di stato di emergenza a 51 contee e ha affermato che i cittadini della Florida dovrebbero prepararsi a ulteriori interruzioni di corrente e disagi dopo l’uragano Helene, assicurandosi di avere cibo e acqua per una settimana e di essere pronti a mettersi in viaggio.

Circa 7 milioni di persone sono state esortate a evacuare la Florida nel 2017 in vista dell’arrivo dell’uragano Irma. L’esodo ha bloccato le autostrade, ha causato lunghe file alle stazioni di servizio e in alcuni casi ha portato gli sfollati a giurare di non evacuare mai più. Sulla base delle lezioni apprese durante Irma e altre tempeste precedenti, la Florida sta organizzando rifornimenti di carburante di emergenza per veicoli a benzina e stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo le vie di evacuazione, ha affermato Kevin Guthrie, direttore esecutivo della Divisione di gestione delle emergenze della Florida. “Ci stiamo preparando per la più grande evacuazione che abbiamo visto, molto probabilmente dal 2017, dall’uragano Irma”, ha affermato Guthrie.

L’area di Tampa Bay sta ancora intervenendo per gli ingenti danni causati dal potente impatto dell’uragano Helene. Dodici persone sono morte quando Helene ha sommerso la costa, con i danni peggiori lungo la stretta serie di isole barriera di 32km che si estendono da St. Petersburg a Clearwater. Tutte le lezioni e le attività scolastiche nella contea di Pinellas, sede di St. Petersburg, sono state chiuse preventivamente da oggi a mercoledì 9 ottobre.

DeSantis ha affermato che circa 4.000 soldati della Guardia Nazionale stanno aiutando le squadre statali a rimuovere i detriti e ha ordinato alle squadre della Florida inviate in North Carolina dopo Helene di tornare in preparazione per Milton.

