Messico, evacuazioni e chiusure nello Yucatán per l’uragano Milton

Con una intensificazione rapida eccezionale, nell’arco della giornata odierna l’uragano Milton è passato dalla categoria 1 alla 5 nel Golfo del Messico. L’allerta è massima per la Florida, dove si attendono danni molto gravi, ma anche il Messico subirà gli impatti della tempesta. Nello stato dello Yucatán, è iniziata l’evacuazione di alcune località costiere sotto il coordinamento delle autorità e del personale delle forze armate.

In Governatore Joaquín Díaz ha comunicato la sospensione delle attività non essenziali a partire dalle 13:00 (ora locale) a causa della vicinanza dell’uragano Milton, che ha venti fino a 280km/h, e passerà a 50km dal porto di Progreso nelle prime ore di domani, martedì 8 ottobre. La sospensione delle attività scolastiche sarà prolungata per ulteriori 24 ore, per cui le scuole rimarranno chiuse. Díaz ha precisato che sarà vietata la vendita di bevande alcoliche su tutto il territorio dello stato fino a nuovo avviso e che i trasporti pubblici saranno sospesi a partire dalle ore 22.

“È importante sottolineare che l’impatto maggiore è previsto sulla costa dello Yucatan, per cui chiedo a tutta la popolazione residente in questa zona di accettare di evacuare e di spostarsi in zone sicure. La cosa più importante per noi è la sicurezza delle vostre famiglie“, ha sottolineato Díaz in un videomessaggio.

