L’Uragano Oscar minaccia Cuba mentre il Paese affronta una crisi energetica

L’uragano Oscar, formatosi sabato al largo delle coste delle Bahamas, sta avanzando verso Cuba, colpendo nella notte tra sabato e domenica ora locale le isole Turks e Caicos. Secondo il Centro Nazionale Uragani di Miami, Oscar è stato classificato come una tempesta “di piccole dimensioni“, ma con venti massimi sostenuti di 140 km/h (85 mph) e raffiche più intense. Nonostante le sue dimensioni ridotte, sono state emesse allerte uragano per le isole Turks e Caicos, le Bahamas sudorientali e la costa settentrionale di Cuba, in particolare per le province di Holguín e Guantánamo.

Le autorità cubane sono già impegnate a proteggere la popolazione, che sta affrontando una delle peggiori crisi degli ultimi decenni. Oltre al rischio rappresentato dall’uragano, l’isola è stata recentemente colpita da un blackout che ha lasciato milioni di persone senza elettricità per 2 giorni. Sabato, parzialmente, il sistema elettrico ha iniziato a riprendersi, con circa il 16% della popolazione che ha visto ripristinata l’elettricità, sebbene la situazione rimanga critica.

La tempesta, che si trovava a circa 115 km a Ovest di Grand Turk Island sabato notte ora locale, è diretta verso l’Est di Cuba, con un arrivo previsto per la serata di domenica ora locale. Le previsioni stimano che Oscar provocherà diverse decine di millimetri di pioggia in tutta la regione, mettendo ulteriormente a rischio le infrastrutture già compromesse dell’isola.

L’uragano arriva in un momento delicato per Cuba, che sta cercando di risollevarsi dopo il blackout più grave degli ultimi 2 anni, causato dalla chiusura della principale centrale termica di Matanzas. Il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha rassicurato la popolazione con un messaggio sui social network, sottolineando gli sforzi in corso per proteggere le persone e ripristinare i servizi essenziali. Tuttavia, il Paese si trova a dover affrontare, oltre all’uragano, una grave crisi economica caratterizzata da carenze di cibo, medicine e un’inflazione crescente.

Il percorso previsto dell’uragano Oscar suggerisce che, dopo aver colpito Cuba, potrebbe virare a Nord/Est, ritornando verso le Bahamas. Questo evento meteorologico ha sorpreso anche gli esperti: Philippe Papin del Centro Nazionale Uragani ha dichiarato che la tempesta è diventata uragano in maniera inaspettata, sorprendendo le previsioni iniziali.

Nel frattempo, un’altra tempesta tropicale, Nadine, si è formata al largo della costa meridionale del Messico, portando piogge intense e condizioni di tempesta sul Belize e la penisola dello Yucatán, per poi perdere intensità e trasformarsi in una depressione tropicale.

Con l’uragano Oscar in arrivo, la popolazione cubana si prepara ad affrontare un’altra dura prova, in un contesto di emergenza.

