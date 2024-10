MeteoWeb

I future sull’uranio si sono portati a un passo dagli 83 dollari per libbra, oscillando vicino al loro massimo in due mesi in mezzo a una previsione di domanda rialzista. Lo stimolo monetario e la promessa di sostegno fiscale in Cina hanno sostenuto le prospettive di domanda di energia per il secondo più grande generatore di energia nucleare al mondo, come riflesso nei prezzi più alti del carbone.

La Cina sta costruendo 22 dei 58 reattori globali, guidando la rinascita Nucleare globale.

