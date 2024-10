Valencia travolta dal maltempo, le immagini satellitari mostrano l’alluvione dallo Spazio

MeteoWeb

Il Servizio Copernicus, parte del Programma di Osservazione della Terra dell’Unione Europea, ha condiviso oggi sul proprio account Twitter un’immagine satellitare che mostra la trasformazione subita dalla provincia di Valencia dopo la recente alluvione. “L’enorme quantità di sedimenti scaricati nel Mar Mediterraneo dai fiumi della Comunità Valenciana si può vedere chiaramente nell’immagine di Sentinel-3 del 30 ottobre. Copernicus si è attivato per fornire valutazioni sull’entità delle inondazioni e dei danni“, si legge su X.

Copernicus è il programma dell’Unione Europea per il monitoraggio globale dell’ambiente e della sicurezza, basato su una costellazione di satelliti e sistemi di rilevamento. Grazie a questi strumenti, Copernicus fornisce dati e immagini in tempo reale su fenomeni come cambiamenti climatici, qualità dell’aria, inquinamento, e disastri naturali, supportando la gestione ambientale e delle emergenze.

Sentinel-3 è una delle missioni satellitari di Copernicus, progettata per monitorare mari, coste e terre emerse. Dotato di strumenti per la rilevazione termica e ottica, Sentinel-3 misura parametri come temperatura superficiale degli oceani e vegetazione terrestre, fondamentali per la gestione ambientale e la ricerca scientifica.

