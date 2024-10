Valente al Made in Italy Summit: “Aprire lo Spazio ai privati è essenziale per la crescita della Space economy”

MeteoWeb

Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), ha espresso la necessità di garantire continuità finanziaria ai programmi spaziali durante il suo intervento al Made in Italy Summit, evento organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24. Valente ha dichiarato: “Ci aspettiamo di avere una prossima ministeriale che sia modulata e che non riduca l’entità delle risorse. Bisognerà scegliere programmi strategici ma è importante assicurare la continuità finanziaria ai programmi in corso, poi andremo in discussione con gli altri due grandi Paesi contributori che sono Francia e Germania”.

Il presidente dell’Asi ha inoltre sottolineato l’importanza di aprire lo spazio ai privati, affermando: “è un bene perché tutte le stime di cui disponiamo sulla Space economy da qui al 2040 sono stime che sono giustificabili se si soddisfano due condizioni: la prima è lo sviluppo della partnership pubblico-privato e la seconda è il coinvolgimento delle aziende non Spazio”. Questa apertura potrebbe rivelarsi cruciale per stimolare l’innovazione e la crescita nel settore spaziale, contribuendo a posizionare l’Italia come leader nella Space economy.

