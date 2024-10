Valle d’Aosta, caduta massi sulla strada regionale di Perloz

MeteoWeb

Segnata caduta massi sulla strada regionale numero 1 di Perloz, nella bassa valle del Lys, nella Valle d’Aosta sudorientale. Oltre alla carreggiata, il crollo ha coinvolto anche il sentiero per Marine. Nessuna persona è rimasta coinvolta, secondo quanto confermato dal sindaco Ivana Chanoux, che ha firmato l’ordinanza di chiusura. I danni sono limitati all’asfalto, alle protezioni della carreggiata e a una porzione ringhiera.

Per spostarsi tra le frazioni alte e il centro del paese occorre ora allungare il tragitto e transitare lungo la regionale 44 della valle del Lys e passare per Pont-Saint-Martin. Ancora da definire le tempistiche per la messa in sicurezza, sulle quali potrebbe pesare il maltempo previsto nei prossimi giorni.

