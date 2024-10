Venezia, arrivano i primi autobus totalmente elettrici: si affiancheranno ai 90 a idrogeno | VIDEO

MeteoWeb

Arrivano i primi bus totalmente elettrici a Venezia, oggi ne sono stati presentati 14 ed entro fine anno arriverà il resto del lotto dei 44 ordinati che copriranno il servizio di trasporto pubblico locale di terraferma, dopo che i primi furono introdotti nel 2019 ma solo per le isole del Lido e di Pellestrina. I nuovi autobus elettrici si affiancheranno ai 90 autobus a idrogeno che entreranno in servizio a metà del 2026.

L’investimento per i nuovi mezzi, con la relativa struttura di ricarica, ha impegnato risorse per 29,6 milioni di euro. A questi si devono poi sommare i 57,8 milioni di euro stanziati per gli autobus a idrogeno che completeranno la svolta green della flotta dei mezzi Actv.

#MESTRE🔋Arrivati in Città i nuovi AUTOBUS 100% ELETTRICI❗️ 🚌Sono i primi quattordici mezzi da 12 metri che si uniscono alla flotta di @muoversivenezia. Ne arriveranno altri 30 entro fine anno. 👉🏻Allestimenti moderni e tecnologie avanzate con connessione Wi-Fi a bordo, sistema… pic.twitter.com/2xr0HRTHoW — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 26, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.