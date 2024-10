Vento forte a Riccione: punte di 70 km/h, danni e alberi caduti

MeteoWeb

Riccione è stata colpita da forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 70 km/h, causando la caduta di diversi alberi e rami. In viale Dante, un grande pino è crollato tra i viali Catalani e Ponchielli, abbattendosi anche su un palo della luce dall’altro lato della strada. La Polizia locale è intervenuta prontamente, chiudendo temporaneamente un tratto di via per garantire la sicurezza.

Un altro incidente si è verificato in viale Albana, presso il canile intercomunale, dove un pioppo è caduto sui box in cui si trovavano un operatore e i cani, che fortunatamente sono rimasti illesi.

Durante la mattinata, ulteriori episodi di caduta di rami si sono verificati in viale Cavour, all’interno di giardini privati. In uno di questi casi, un ramo ha danneggiato i cavi elettrici, causando un’interruzione di corrente per alcune abitazioni. Anche qui la Polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.