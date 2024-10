Violento temporale su Capri, tempesta di pioggia e vento

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito Capri, con forti piogge e vento: ha bloccato l’isola azzurra a partire dalle 7 di questa mattina. La pioggia torrenziale è durata alcune ore, per poi calmarsi consentendo la ripresa di tutte le attività. A causa delle avverse condizioni meteo si è proceduto alla cancellazione delle linee di collegamento marittimo con la costiera che trasportano a Capri i flussi di turismo giornaliero, le partenze da Positano, Salerno, Maiori, Torre Annunziata a cui si è aggiunta anche Ischia. A mantenere i collegamenti con la terraferma, Napoli e Sorrento, le compagnie di navigazione Snav, NLG, Caremar, Alilauro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

