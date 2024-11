Il 1° novembre 1962 il lancio di Mars 1, il 1° tentativo di esplorazione di Marte

MeteoWeb

Il 1° novembre 1962 l’Unione Sovietica ha scritto la storia lanciando Mars 1, la prima sonda progettata per esplorare Marte. Questo evento segnava un passo cruciale nella corsa allo Spazio, con l’obiettivo ambizioso di inviare una navicella verso un altro pianeta. Mars 1, con un peso di oltre 800 kg, era dotata di strumentazione sofisticata per l’epoca: fotocamere, rilevatori di radiazioni e altri strumenti scientifici per trasmettere dati preziosi sulla composizione e sull’atmosfera marziana.

Dopo il lancio, Mars 1 è riuscita a coprire una distanza impressionante di circa 106 milioni di km dalla Terra, ma purtroppo i contatti si sono interrotti improvvisamente. La causa del malfunzionamento fu attribuita a un guasto nel sistema di trasmissione. Nonostante il fallimento della missione, Mars 1 rappresentò un grande avanzamento tecnologico, aprendo la strada per future esplorazioni planetarie. Gli scienziati sovietici trassero importanti lezioni tecniche da questo tentativo, che furono poi utilizzate nelle missioni successive.

