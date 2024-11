Il 15 novembre 1988 il primo e unico volo dello shuttle sovietico Buran 1.01

MeteoWeb

Il 15 novembre 1988 l’Unione Sovietica compie un importante passo nella storia dello Spazio lanciando lo shuttle Buran 1.01. Primo e unico volo di questa navetta, avvenuto senza equipaggio a bordo, Buran compie 2 orbite attorno alla Terra prima di atterrare autonomamente. Progettato per competere con lo Space Shuttle statunitense, il Buran rappresentava il culmine di anni di ricerca, con un sistema di atterraggio automatico avanzato e la capacità di trasportare carichi pesanti nello Spazio.

Il volo dimostrativo è stato un successo tecnico, ma il programma Buran, pur mostrando potenzialità tecnologiche, non proseguì per mancanza di fondi e per il collasso dell’Unione Sovietica. Sebbene non abbia mai portato esseri umani nello Spazio, il Buran ha segnato un’importante realizzazione per l’ingegneria aerospaziale russa e rimane un simbolo del periodo della Guerra Fredda e della corsa spaziale. Questo volo unico è ricordato come una straordinaria dimostrazione delle capacità sovietiche in campo spaziale, che purtroppo non ha avuto l’opportunità di sviluppare pienamente il proprio potenziale.

