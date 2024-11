Il 27 novembre 2001 la tragedia di Via Ventotene, oggi commemorazione a Roma | FOTO

MeteoWeb

Il 27 novembre 2001, alle ore 09:27, un boato squarciò l’aria del quartiere Valmelaina di Roma: un’esplosione causata da una fuga di gas provocò il crollo parziale di una palazzina al civico 32 di via Ventotene. Danilo Di Veglia, Alessandro Manuelli, Fabio Di Lorenzo e Sirio Corona, 4 vigili del fuoco appartenenti alla squadra 6A del distaccamento Nomentano, persero la vita mentre stavano intervenendo per evacuare i residenti e verificare l’origine del forte odore di gas. L’esplosione causò la morte anche di 4 donne, Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti e Michela Camillo.

Oggi, come ogni anno da quella tragica mattina del 27 novembre, i vigili del fuoco del comando di Roma, il Comune capitolino e cittadini si sono ritrovati sul luogo della strage per commemorare il triste anniversario insieme alle famiglie delle vittime. Presenti il sottosegretario Prisco, il capo del Corpo Dall’Oppio, il direttore centrale dell’Emergenza Ghimenti, il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio Aquilino, il Comandante dei vigili del fuoco di Roma De Acutis e autorità cittadine come il prefetto di Roma, l’assessore al personale del Comune di Roma, il presidente del III Municipio.

All’inizio della celebrazione le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco hanno salutato i colleghi scomparsi e sono state deposte due corone floreali in memoria delle vittime.

