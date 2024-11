Il 30 novembre 1964 il lancio verso Marte della missione russa Zond 2

MeteoWeb

Il 30 novembre 1964 l’Unione Sovietica lanciò Zond 2, una sonda progettata per esplorare Marte, nel tentativo di affermare la propria supremazia nella corsa allo Spazio contro gli Stati Uniti. Si trattava della 4ª missione marziana della storia e, per l’epoca, rappresentava un’impresa tecnologica ambiziosa. Zond 2 era equipaggiata con strumenti avanzati, tra cui una telecamera per riprendere il pianeta rosso e rilevatori scientifici per raccogliere dati sulla sua superficie e atmosfera.

Il viaggio della sonda iniziò promettendo buoni risultati. Dopo il lancio con successo, Zond 2 lasciò l’orbita terrestre e iniziò il lungo tragitto verso Marte. Tuttavia, durante la fase interplanetaria, la comunicazione con la sonda fu persa. Si ritiene che un malfunzionamento nei sistemi di bordo abbia causato la perdita del controllo e impedito il recupero dei dati scientifici.

Nonostante il fallimento, la missione Zond 2 segnò un importante passo avanti nello sviluppo della tecnologia spaziale. Gli ingegneri sovietici trassero preziose lezioni, contribuendo a migliorare le future missioni marziane. Questo evento evidenziò quanto fosse complesso e incerto l’esplorazione spaziale, un campo in cui ogni insuccesso si trasformava in un’opportunità per imparare.

