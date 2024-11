Il 7 novembre 1996 la NASA lancia il Mars Global Surveyor

MeteoWeb

Il 7 novembre 1996 la NASA ha lanciato il Mars Global Surveyor (MGS), una sonda progettata per studiare il pianeta Marte da un’orbita stabile. Questo lancio segna l’inizio di una delle missioni più longeve e significative per l’esplorazione marziana. Dopo un viaggio di quasi 10 mesi, il Mars Global Surveyor è entrato in orbita attorno a Marte nel settembre 1997, pronto a raccogliere dati chiave sulla superficie, l’atmosfera e il campo magnetico del pianeta.

Grazie a strumenti avanzati come una fotocamera ad alta risoluzione e un altimetro laser, il MGS ha rivoluzionato la nostra comprensione di Marte, fornendo immagini dettagliate che hanno rivelato formazioni geologiche, canali e prove di antichi corsi d’acqua. Questi dati sono stati fondamentali per capire il passato climatico del pianeta e la possibilità che Marte abbia ospitato forme di vita. La missione ha anche individuato importanti risorse per le future missioni umane, come depositi di ghiaccio sotto la superficie.

Operativa fino al 2006, la sonda ha trasmesso informazioni preziose, contribuendo a definire le future esplorazioni. Il Mars Global Surveyor ha aperto la strada a nuove missioni verso Marte, gettando le basi per una continua esplorazione del Pianeta Rosso.

