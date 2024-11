L’abete di Natale proveniente dal Trentino innalzato in Piazza San Pietro

MeteoWeb

È stato innalzato in Piazza San Pietro l’Albero di Natale, un abete alto 29 metri, proveniente da Ledro, in Trentino. La scelta di questo esemplare – ha spiegato il Governatorato – è stata determinata, non solamente da una valenza estetica, ma anche da una ecologicamente responsabile, considerato che il prelievo dell’albero garantirà il naturale ricambio del bosco per i prossimi decenni. I boschi del territorio sono certificati Pefc. Una foresta certificata Pefc è una foresta gestita in linea con i più severi requisiti ambientali, sociali ed economici. La ricrescita annuale dei boschi di Ledro è certificata per 8.260 metri cubi e l’abete prelevato fa parte di uno dei lotti che dovranno essere tagliati per la corretta coltura del bosco.

Sia l’albero di Natale di Piazza San Pietro, con la sua decorazione e illuminazione, che il presepe allestito sotto l’obelisco, donato da Grado (Gorizia), saranno inaugurati sabato 7 dicembre, alle ore 18:30, e rimarranno esposti fino alla conclusione del Tempo di Natale, che coincide con la festa del Battesimo del Signore, domenica 12 gennaio 2025.

