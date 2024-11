Addio al matematico e informatico statunitense Thomas Eugene Kurtz

MeteoWeb

Thomas Eugene Kurtz, matematico e informatico statunitense, è morto il 12 novembre 2024 a 96 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Nato a Oak Park nel 1928, si laureò in matematica a UCLA e conseguì il dottorato a Princeton, dove iniziò a programmare per calcolatori IBM. Trasferitosi a Dartmouth nel 1956, collaborò con John Kemeny per creare nel 1963 il linguaggio Basic, pensato per semplificare l’approccio alla programmazione. Kurtz fu anche pioniere del Dartmouth Timesharing System, che consentiva l’accesso simultaneo al computer. Direttore del Kiewit Computation Center dal 1966 al 1975, nel 1979 avviò un master professionale in Scienze Informatiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.