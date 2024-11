Aerospazio: muove i primi passi il distretto dell’Abruzzo

MeteoWeb

Muove i primi passi il costituendo distretto aerospaziale dell’Abruzzo grazie ad un incontro che l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha avuto con i rappresentanti di tre aziende del settore. “Tre grossi player di livello internazionale, Thales Aerospazio, Leonardo e Telespazio – spiega l’assessore Magnacca – hanno chiesto alla Regione di promuovere la costituzione di un distretto dell’industria aerospaziale, venendo incontro in questo senso anche ad un obiettivo che si era posto questa amministrazione regionale. È nostra intenzione percorrere con convinzione questa strada, soprattutto perché l’Abruzzo può vantare sul proprio territorio la presenza di questi tre player di livello internazionale che garantiscono sviluppo, occupazione e innovazione”.

“Il distretto dovrà rispondere a questo obiettivo, coinvolgendo in questo senso anche altre aziende, più piccole ma non per questo meno importanti, in un percorso che garantisca crescita e sviluppo per la regione. Abbiamo mezzi finanziari e strumenti per entrare in un mercato importante e selettivo, con l’obiettivo di rafforzare la filiera aerospaziale e la competitività del sistema produttivo regionale“, ha detto ancora Magnacca.

Secondo quanto illustrato dai rappresentanti di Thales, Leonardo e Telespazio all’assessore, il distretto dovrà assumere il ruolo di interlocutore principale del territorio verso le istituzioni locali e centrali per le tematiche sull’aerospazio; ricercare opportunità di finanziamento e coordinare progetti di filiera; rispondere al fabbisogno di formazione e individuazione di nuove figure professionali per il settore; rappresentare un fattore di sviluppo economico e di attrazione degli investimenti per il territorio; creare opportunità di business attraverso l’applicazione dei risultati dei progetti di ricerca al mondo dell’industria; sviluppare le attività di comunicazione e networking.

