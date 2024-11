In Africa allo studio piantagioni di cacao resistenti ai cambiamenti climatici

MeteoWeb

Uno studio dell’Università di Gottinga, pubblicato su Agriculture Ecosystems & Environment, ha analizzato i cicli fogliari degli alberi da ombra nelle piantagioni di cacao africane per migliorare la loro resilienza al riscaldamento globale. I ricercatori hanno studiato per due anni diverse specie di alberi da ombra nella regione settentrionale del Ghana, monitorando i cambiamenti stagionali delle foglie, l’intercettazione della luce e l’impatto sul microclima, sull’umidità del suolo e sulla produttività del cacao.

Gli alberi sono stati classificati in sette gruppi funzionali basati sulla fenologia delle foglie. Quelli che perdono tutte le foglie durante la stagione secca si sono rivelati fondamentali per mantenere l’umidità del suolo e proteggere le rese di cacao in condizioni di siccità. Al contrario, alberi che perdono parzialmente le foglie o sempreverdi possono aumentare la competizione per l’acqua o favorire malattie fungine in ambienti umidi.

Lo studio offre linee guida pratiche per selezionare alberi da ombra adatti a sostenere una produzione di cacao più resiliente ai cambiamenti climatici. Secondo il dott. Munir Hoffmann, la fenologia fogliare rappresenta una caratteristica chiave per ottimizzare i sistemi agroforestali, garantendo produttività e stabilità ecologica di fronte al riscaldamento globale.

