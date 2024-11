Agricoltore brucia sterpaglie e innesca un incendio nel Palermitano

MeteoWeb

Nonostante il maltempo in atto, in Sicilia c’è spazio anche per gli incendi grazie all’azione dell’uomo. Nel pomeriggio, un rogo è divampato sopra il paese di Torretta, in provincia di Palermo. Qualche agricoltore ha dato fuoco a sterpaglie e sfalci da potatura, innescando il rogo. Una colonna di fumo bianco, a causa della vegetazione bagnata dalle ultime piogge, sta impegnando diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri, che presenteranno denuncia, stanno cercando di limitare i danni.

