L’Algeria prolunga la riduzione volontaria della produzione di petrolio: coinvolti altri 7 Paesi

L’Algeria, insieme ad altri sette membri dell’Opec+, ha deciso di prolungare la riduzione volontaria della produzione di 2,2 milioni di barili giornalieri fino alla fine di dicembre 2024. Lo ha reso noto un comunicato del ministero dell’energia algerino. Il provvedimento, annunciato inizialmente ad aprile e novembre 2023, coinvolge, oltre all’Algeria, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan e Oman. Questi paesi hanno stabilito tagli volontari supplementari rispetto ai limiti di produzione fissati dall’Opec+ per stabilizzare il mercato del petrolio.

Secondo il comunicato, l’accordo mira a sostenere il prezzo del petrolio ea garantire una maggiore stabilita’ del mercato globale. L’estensione delle riduzioni, che resteranno in vigore fino a fine dicembre, e’ stata approvata dal Comitato ministeriale congiunto di monitoraggio durante la sua ultima riunione tenutasi il 3 aprile 2024. Gli otto paesi coinvolti hanno riaffermato il loro impegno per rispettare la Dichiarazione di cooperazione, che include l’attuazione e il monitoraggio dei tagli volontari, confermando una politica coordinata per bilanciare l’offerta e la domanda di petrolio.

