Allarme meteorologico in Spagna: posticipata Spagna-Polonia della Billie Jean King Cup

Un allarme meteorologico nel sud della Spagna ha portato al rinvio del primo turno di apertura della Billie Jean King Cup tra Spagna e Polonia. Il match era in programma oggi alle 17. Due settimane dopo che le alluvioni hanno causato devastazione nella Spagna orientale, diverse aree della nazione sono di nuovo in allerta. “Questa decisione è stata presa sulla base di indicazioni delle autorità competenti per garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e partecipanti”, ha detto la Federazione Internazionale del Tennis, che organizza l’evento. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e apprezziamo la vostra comprensione e collaborazione”. Il primo turno tra Spagna e Polonia è stato spostato a venerdì, alle 10.

