Maltempo Spagna: allagamenti a Malaga, cresce la preoccupazione a Valencia | VIDEO

Altre piogge torrenziali hanno colpito il sud e l’est della Spagna oggi, riaccendendo i timori a sole due settimane dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso almeno 223 persone, soprattutto nella regione di Valencia, dove si temono nuove criticità. Uno dei punti più colpiti dal maltempo di oggi è l’area di Malaga, in Andalusia, dove le ultime precipitazioni stanno creando diversi disagi. Come reso noto dal comune della città (che ha oltre 580.000 abitanti), in alcune piazze e strade in piena area urbana si stanno verificando allagamenti, situazioni che stanno provocando problemi di traffico. Proprio per questo motivo, è stata sospesa fino a nuovo avviso la circolazione degli autobus pubblici.

Una tromba marina si è formata di fronte alla costa della nota località turistica di Marbella, in Andalusia. Il fenomeno non ha provocato danni a persone e cose. Il vortice, che ha generato apprensione soprattutto lungo la spiaggia del Cable, si è dissolto quando ha raggiunto la terraferma.

Le autorità regionali andaluse hanno reso noto di aver provveduto all’evacuazione di diversi residenti del quartiere periferico di Campanillas, dove preoccupa la crescita improvvisa della portata di un fiume. Precedentemente, era anche stata decretata la sospensione delle attività scolastiche in tutta la provincia di Malaga. E molte persone, racconta il giornale locale ‘Sur’, hanno scelto di lavorare da casa.

In Andalusia e Catalogna, dove si trovano le province poste in allerta rossa (Malaga e Tarragona), le autorità hanno anticipato le possibili conseguenze delle forti piogge inviando messaggi di avvertimento ai telefoni cellulari, la cui ricezione genera un forte segnale acustico. Il messaggio inviato a Malaga recitava: “fate molta attenzione, evitate di viaggiare e seguite i consigli” dei servizi di emergenza.

La circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea spagnola Madrid-Malaga è stata interrotta per maltempo: lo ha reso noto il Ministro dei Trasporti iberico, Óscar Puente. Al momento, non è stato indicato quando si prevede di ristabilire la circolazione.

Preoccupazione per le forti piogge nella regione di Valencia

Altre zone della Spagna in particolare allerta meteo sono la provincia di Tarragona (Catalogna) e parte della Comunità Valenciana, quest’ultima già gravemente colpita dall’alluvione di due settimane fa. Finora, ha reso noto una responsabile dei servizi d’emergenza, in questa regione i disagi principali si sono registrati in provincia di Castellón, dove, secondo la stampa locale, sono state chiuse scuole, strade e diversi negozi. Il comune di Paiporta, considerato l’epicentro della tragedia del 29 ottobre, ha subito ulteriori inondazioni, secondo il quotidiano Las Provincias. In questo comune, ancora devastato, i residenti hanno eretto barricate di fortuna con sacchi di terra davanti alle porte delle loro case.

Nella regione di Valencia, questa nuova ondata di maltempo ha causato onde di oltre quattro metri sulla costa e ha convinto le autorità a chiudere alcune strade e linee ferroviarie. Anche il traffico marittimo è stato sospeso nei porti di Valencia e Sagunto.

Cresce la preoccupazione per le forti piogge previste nella Comunità Valenciana. Il problema è principalmente la tenuta delle infrastrutture già danneggiate dall’alluvione. L’Aemet prevede 150mm di pioggia in 24 ore. Secondo il portavoce dell’Agenzia Rubén del Campo, citato dai media spagnoli, “il rischio di inondazioni e straripamenti è molto alto a causa della limitata capacità del sistema fognario“. Il governatore della regione di Valencia Carlos Mazon ha chiesto massima vigilanza di fronte alla nuova DANA.

Il maltempo, intanto, ha portato alla sospensione delle ricerche dei dispersi in mare. Le operazioni di ricerca sono concentrate soprattutto intorno ai corsi d’acqua e sulla costa, alle foci dei fiumi.

