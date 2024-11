Allerta in Honduras, possibile ciclone al confine con El Salvador e Nicaragua

MeteoWeb

Il Segretariato honduregno per la gestione dei rischi e le contingenze nazionali (Copeco) ha dichiarato un’allerta verde nei dipartimenti di Valle e Choluteca, al confine con El Salvador e Nicaragua, a causa di una depressione associata a un sistema di bassa pressione localizzato a Est del Nicaragua, con possibilità di sviluppo ciclonico nei prossimi giorni. Questo fenomeno porterà pioggia e temporali nei dipartimenti meridionali del Paese. L’allerta preventiva, che durerà 48 ore, invita le autorità locali a monitorare attentamente i settori vulnerabili.

Il Copeco ha consigliato alle popolazioni che vivono in aree a rischio di frane, smottamenti e inondazioni di prendere misure di sicurezza e, se possibile, evacuare verso zone sicure. Ha inoltre raccomandato di non attraversare corsi d’acqua ingrossati e di pulire grondaie e canali per prevenire alluvioni urbane. La vulnerabilità delle aree interessate è acuita dalle piogge recenti, che hanno già provocato danni significativi. Il ricordo dell’uragano Mitch, che nel 1998 devastò l’Honduras causando oltre 5.000 vittime e perdite enormi, alimenta la preoccupazione.

