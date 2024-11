Allerta Meteo, dal 10 novembre Italia nella morsa del freddo polare: neve in arrivo

MeteoWeb

Secondo gli ultimi aggiornamenti dai principali Centri di Calcolo, domenica 10 novembre segnerà l’arrivo del primo freddo significativo, dando un assaggio delle condizioni invernali che ci attendono. Nei prossimi giorni, si stabilirà una configurazione meteorologica a livello europeo che favorirà l’afflusso di aria fredda. L’anticiclone delle Azzorre si espanderà verso nord-est, raggiungendo la Scandinavia e creando le condizioni ideali per un’ondata di aria artica. Questa massa fredda, di origine continentale, si muoverà dalla Russia verso i Balcani, per poi raggiungere anche l’Italia entro il fine settimana.

Sabato 9 novembre sarà una giornata per lo più stabile, con condizioni atmosferiche miti su gran parte della penisola, eccetto per qualche pioggia sulle isole maggiori. Tuttavia, domenica l’ingresso di aria fredda modificherà drasticamente il quadro climatico. Venti forti di Bora e Grecale accompagneranno l’arrivo dell’aria gelida, causando un netto calo delle temperature su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il versante adriatico sarà il più esposto agli effetti di questa irruzione invernale. Regioni come Abruzzo, Molise e Puglia potranno sperimentare nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo, attorno ai 1000 metri. Nei settori costieri, invece, potrebbero svilupparsi temporali e occasionali grandinate, provocati dal contrasto tra l’aria fredda in arrivo e le masse d’aria più miti preesistenti.

Questa prima ondata di freddo intenso porterà condizioni tipicamente invernali che potrebbero durare oltre il weekend. Le previsioni indicano, infatti, la possibilità di un secondo impulso freddo per la settimana successiva, con ulteriori cali termici e un peggioramento del tempo.

L’arrivo del primo freddo d’inverno segna dunque un cambiamento significativo nel pattern atmosferico, che potrebbe stabilire un regime più invernale anche nelle settimane a venire. La situazione richiederà un monitoraggio costante, poiché ulteriori ondate di aria fredda potrebbero intensificare l’impatto sull’Italia, influenzando le temperature e portando condizioni meteorologiche invernali con nevicate e temporali soprattutto nelle regioni orientali del Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.