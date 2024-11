Freddo in arrivo: l’ASES favorirà nevicate sull’Adriatico. Qual è il suo meccanismo?

MeteoWeb

L’ASES, o Adriatic Sea Effect Snow, è un fenomeno meteorologico invernale unico del Mar Adriatico che può generare nevicate significative nelle aree costiere e interne adriatiche. Il termine, acronimo di “Adriatic Sea Effect Snow”, richiama il più famoso “Lake Effect Snow” dei Grandi Laghi in Nord America, e rappresenta un evento convettivo che si verifica sotto specifiche condizioni atmosferiche, richiamando l’attenzione dei meteorologi per le sue particolari dinamiche e il suo impatto sul clima invernale delle regioni interessate.

Il meccanismo alla base dell’ASES è piuttosto complesso e coinvolge masse d’aria fredda e secca che, originando solitamente dai Balcani, attraversano il Mar Adriatico. Durante il passaggio sopra le acque più calde del mare, queste masse d’aria vengono riscaldate e arricchite di umidità, generando un contrasto termico tra l’aria fredda in quota e la superficie marina relativamente calda. Questo gradiente di temperatura crea un’instabilità atmosferica che favorisce la formazione di nubi convettive.

Il processo ha inizio con la formazione di piccoli cumuli al largo delle coste orientali dell’Adriatico. Man mano che questi si spostano verso le coste italiane, le nubi crescono in dimensione e intensità. Quando raggiungono la costa, queste masse nuvolose scaricano neve, spesso in quantità rilevanti, in aree costiere e collinari dell’Adriatico.

Perché il fenomeno ASES possa verificarsi, è necessario che si presentino determinate condizioni: una discesa di aria fredda dai Balcani, un contrasto termico marcato tra la superficie del mare e l’aria, e una direzione dei venti favorevole, che consenta all’umidità raccolta sull’Adriatico di raggiungere le coste italiane.

Gli effetti dell’ASES possono essere intensi e localizzati, portando nevicate abbondanti in un ristretto arco di territorio. Spesso, le zone costiere e collinari sono le più interessate da questo fenomeno, che rappresenta un elemento distintivo del clima invernale della regione adriatica.

In sintesi, l’ASES è un fenomeno che sottolinea la complessa interazione tra mare e atmosfera e che, nelle giuste condizioni, può trasformare il clima delle regioni adriatiche con nevicate inattese e copiose, rendendo questo evento una caratteristica peculiare del paesaggio invernale italiano.

