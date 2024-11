Allerta Meteo Abruzzo: venti di uragano sui crinali appenninici

MeteoWeb

L’Abruzzo è al centro di una fase meteorologica di forte intensità, determinata dal passaggio di una perturbazione di origine nord-atlantica. Questo fronte instabile ha portato venti impetuosi di Libeccio e Garbino, che hanno prodotto effetti significativi sia sulle temperature che sulle condizioni atmosferiche.

Rialzo termico straordinario

Prima dell’arrivo della perturbazione, il Garbino, un vento caldo e secco di caduta, ha determinato un’impennata delle temperature minime in tutta la regione. L’effetto è stato evidente sia lungo la fascia costiera che nelle località montane, con valori ben superiori alle medie stagionali. Questo riscaldamento anomalo, tipico del Garbino, ha preceduto un’intensificazione delle raffiche di vento, che hanno raggiunto velocità straordinarie.

Raffiche di vento record

Lungo l’Appennino abruzzese, in particolare sui crinali montuosi, le raffiche hanno toccato velocità eccezionali, mettendo in evidenza la potenza del fenomeno atmosferico. Di seguito i dati più significativi registrati:

Rifugio Duca degli Abruzzi: 231,7 km/h

Rifugio Capanna di Sevice: 148,1 km/h

Isola del Gran Sasso: 138 km/h

Rifugio Fioretti: 123,9 km/h

Campo Imperatore: 117,5 km/h

Poggio Umbricchio: 115,8 km/h

Queste velocità rappresentano valori estremi che sottolineano la violenza del vento in quota, con possibili ripercussioni anche a livello locale in termini di danni e disagi.

Il passaggio del fronte nord-atlantico ha mostrato i due volti del maltempo: da un lato, un caldo anomalo portato dal Garbino, con temperature primaverili fuori stagione; dall’altro, venti tempestosi che hanno caratterizzato soprattutto le zone montane, mettendo in evidenza la complessità del fenomeno.

Con il progressivo spostamento del fronte perturbato, ci si attende un calo delle temperature accompagnato da un ritorno a condizioni più tipiche per il periodo autunnale. Questo evento eccezionale, con venti di tale intensità e temperature anomale, è un chiaro esempio dell’estrema variabilità climatica che può interessare la regione.

