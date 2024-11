Allerta Meteo: aria polare, prime gelate in Pianura Padana e nei fondovalle appenninici

MeteoWeb

L’afflusso di aria fredda di origine polare-marittima, insieme a un progressivo rasserenamento delle notti, porterà a una significativa diminuzione delle temperature minime in Pianura Padana e in alcuni fondovalle dell’Appennino centro-settentrionale. Si prevedono quindi le prime gelate notturne fino a basse altitudini, con temperature che potranno scendere sotto lo zero.

In Piemonte, già nelle prime ore di lunedì 11 novembre, sono stati rilevati valori vicini a -1/0°C in alcune aree della pianura astigiana, particolarmente nelle zone dove l’inversione termica e la nebbia hanno favorito il calo termico. Tuttavia, sarà all’alba di mercoledì e giovedì che le gelate potrebbero risultare più diffuse, con temperature prossime o inferiori allo zero soprattutto nella zona centro-occidentale della Val Padana.

A livello nazionale, le temperature minime previste al Nord oscilleranno tra -2 e +3°C, mentre al Centro si attesteranno tra 3 e 9°C. Le regioni meridionali, complice anche una maggiore copertura nuvolosa, vedranno generalmente valori sopra i 10-13°C.

Le temperature massime pomeridiane resteranno invece più miti: tra 10 e 16°C al Centro-Nord e tra 14 e 20°C al Sud e nelle due maggiori isole. Si prevede, inoltre, un ulteriore rialzo termico per il weekend, con la Sardegna che potrà registrare massimi ancora più elevati.

In sintesi, la settimana sarà caratterizzata da condizioni tipicamente invernali, con il ritorno delle gelate notturne e un’escursione termica che renderà le ore diurne decisamente più gradevoli rispetto a quelle notturne, almeno fino al prossimo fine settimana.

