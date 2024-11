Allerta Meteo, attenzione in Grecia: bomba di maltempo e neve nel weekend!

MeteoWeb

L’Italia sta per essere colpita nel weekend da un bolide polare che porterà forte maltempo, freddo anomalo e tanta neve fino a bassa quota al Sud Italia. Ne abbiamo parlato a lungo su MeteoWeb, evidenziando tutti i dettagli sul maltempo in arrivo. Ma quest’irruzione di freddo – assolutamente eccezionale rispetto al periodo – non si limiterà al nostro Paese: come già anticipato nei precedenti articoli del nostro Meteo Notiziario, anche i Balcani verranno sferzati dai fenomeni meteo estremi con forte maltempo e abbondanti e diffuse nevicate.

Le mappe del modello europeo ECMWF illustrano la traiettoria dell’irruzione fredda con il coinvolgimento dei Balcani, oltre l’Italia: la tempesta sfonderà verso Sud, nel Mediterraneo, proprio a cavallo di Adriatico e Jonio, tra le due penisole italica e balcanica:

Le mappe del modello Bolam del CNR-ISAC indicano le precipitazioni e sono davvero cruente per la Grecia, e in generale per i Balcani. Rispetto all’Italia, questo ciclone freddo arriverà dopo qualche ora in Grecia, dove il clou del maltempo sarà tra sabato sera, domenica e lunedì. Nella Grecia centrale è alto il rischio di una pesantissima alluvione, in quanto cadranno piogge torrenziali per oltre 36 ore consecutive. Sabato sera il fronte freddo raggiungerà il Paese con violenti temporali. Alto rischio di alluvioni pre-frontali nella zona di Salonicco, dove il richiamo caldo che precede il ciclone innescherà venti impetuosi da sud/est che risaliranno l’Egeo:

Nella giornata di domenica 1 dicembre il maltempo si estenderà a tutta la Grecia con alluvioni anche su Atene. La situazione sarà critica in tutto il Paese, con temperature in picchiata e venti impetuosi. La neve cadrà abbondante, molto abbondante, sui rilievi.

Il maltempo persisterà anche domenica sera, estendendosi alla Turchia, lungo le coste dell’Egeo, dove avremo forti temporali e mareggiate molto intense. Anche qui arriverà il fronte freddo, con quota neve in calo. Le temperature diminuiranno ulteriormente in Grecia dove, in questa fase, la neve scenderà fino a quote collinari, a 600–700 metri di altitudine, evento rarissimo in Grecia in questo periodo dell’anno. Nei giorni e nelle ore precedenti la neve avrà imbiancato anche gli altri Paesi dei Balcani: Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo, Bosnia, Serbia, ovviamente anche Romania e Bulgaria.

Attenzione a Grecia e Turchia: il maltempo proseguirà anche lunedì 2 dicembre con temperature in ulteriore calo e altre nevicate fin in collina.

