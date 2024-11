Allerta Meteo, bolide freddo sull’Italia nel weekend: forte maltempo e tanta neve al Sud

MeteoWeb

Dopo l’ondata di freddo dei giorni scorsi, le temperature sono sensibilmente aumentate in tutt’Italia per una parentesi meteorologica decisamente mite. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto +23°C a Catania e Cagliari, +22°C a Palermo, Reggio Calabria, Foggia e Trapani, +21°C a Messina, Cosenza, Oristano e Olbia, +20°C a Roma, Napoli, Taranto, Latina, Civitavecchia e Alghero, +19°C a Bari, Grosseto, Salerno, Lecce, Caserta, Termoli, Guidonia, Matera, Crotone e Brindisi, +18°C a Pisa, Perugia, La Spezia, Livorno e Viterbo, +16°C a Firenze, Genova, Pescara e Frosinone, +14°C a Torino, Trieste, Bolzano, Cuneo e Sondrio, +13°C a Milano, Verona e Belluno. Si tratta di valori gradevoli, ma non certo eccezionali rispetto alle medie del periodo.

La situazione non cambierà domani, giovedì 28 novembre. Anzi. Al Nord/Ovest le temperature aumenteranno ulteriormente, ma sarà soltanto una breve parentesi perchè venerdì 29 novembre inizierà un’irruzione fredda ancor più intensa della precedente. Sarà un vero e proprio bolide gelido proveniente dai Balcani che condizionerà tutto il weekend inaugurando, domenica 1 dicembre, l’inverno meteorologico con condizioni meteo estreme. Per l’Italia, queste temperature saranno molto basse: un freddo eccezionalmente precoce.

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF illustrano chiaramente la traiettoria del bolide polare e la sua intensità:

Le temperature inizieranno a diminuire già venerdì mattina nell’Adriatico. Venerdì pomeriggio avremo freddo intenso tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Venerdì sera il freddo si sarà esteso anche al versante tirrenico. Quella di Sabato 30 novembre, ultimo giorno del mese, sarà la giornata più rigida in tutt’Italia per quanto riguarda le temperature, che domenica 1 dicembre aumenteranno di qualche grado, pur rimanendo inferiori rispetto alle medie del periodo.

In termini di maltempo, venerdì con l’ingresso dell’aria fredda avremo forti temporali sulle Regioni Adriatiche, sin dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio-sera i fenomeni si intensificheranno al Centro/Sud, tra Abruzzo, Molise, Puglia e poi in serata particolarmente forti in Campania, Basilicata e Calabria. Il maltempo si intensificherà in modo molto violento al Sud nella notte tra venerdì e sabato, con l’approfondimento del Ciclone sul mar Jonio. Avremo così violenti nubifragi in Calabria e nella Sicilia tirrenica, dove sabato sarà una giornata tipicamente invernale con nevicate sui rilievi oltre i 1.200 metri, come appunto in pieno inverno. Forte maltempo anche nel cuore dell’Adriatico, tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: qui la neve scenderà fino ai 600–700 metri di altitudine, quindi in collina.

Il maltempo persisterà anche domenica in Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Attenzione al basso Tirreno, dove per oltre 36 ore consecutive avremo piogge persistenti in modo particolare sulla Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale. Forti piogge e temporali anche nel golfo di Taranto.

Sarà un weekend tipicamente invernale, con il maltempo accentuato dai contrasti termici per il caldo ancora latente ai bassi strati dell’atmosfera, e in modo particolare sulla superficie marina. Massima attenzione a trombe d’aria e grandinate, che si verificheranno diffusamente su gran parte del territorio costiero dell’Adriatico, dello Jonio e del basso Tirreno.

