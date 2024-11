Allerta Meteo per California, Oregon e Washington: in arrivo fiume atmosferico

MeteoWeb

Gli Stati occidentali degli USA si preparano ad affrontare una delle tempeste più forti della stagione, con piogge torrenziali e venti intensi che potrebbero causare disagi significativi. Secondo il National Weather Service Weather Prediction Center, da oggi fino a venerdì è prevista una forte perturbazione, alimentata da un fiume atmosferico, un lungo flusso di umidità che si estende sopra l’Oceano Pacifico e che colpirà duramente la regione. Questo fenomeno è stato così violento da essere definito un “ciclone bomba“, come spiegato da Richard Bann, meteorologo del National Weather Service.

Le zone più a rischio di forti precipitazioni vanno dal Sud di Portland, in Oregon, fino a Nord di San Francisco, in California. È consigliata la massima attenzione per rischi di alluvioni lampo nelle zone a bassa quota e tempeste invernali nelle aree più elevate. “Si tratta di un evento meteorologico molto impattante“, ha sottolineato Bann.

Previsioni per la California settentrionale

A partire da oggi, le autorità meteo hanno emesso allerte per alluvioni e venti forti, con piogge che potrebbero raggiungere i 20 cm in alcune zone della Baia di San Francisco, della Costa Nord e della Valle di Sacramento. Per la Sierra Nevada settentrionale, sopra i 3.500 piedi (circa 1.066 metri), è stato emesso un avviso per tempesta invernale, con nevicate che potrebbero superare i 38 cm in 2 giorni. I venti in montagna potrebbero raggiungere i 120 km/h, causando danni a alberi e linee elettriche e mettendo a rischio la sicurezza delle strade.

Le autorità hanno avvertito che il picco della tempesta è previsto per mercoledì, quando saranno possibili numerose alluvioni lampo, danni alle infrastrutture e interruzioni di corrente. I viaggi in alcune zone potrebbero risultare estremamente difficili.

Oregon e Washington

Nel Sud/Ovest dell’Oregon, vicino alla costa, sono previste piogge abbondanti con accumuli che potrebbero raggiungere i 25 cm entro giovedì sera. Il National Weather Service ha emesso un avviso per venti forti lungo la costa centrale e settentrionale dell’Oregon, con raffiche fino a 97 km/h che potrebbero causare interruzioni di corrente e difficoltà nei trasporti. Le autorità locali hanno messo in guardia contro possibili danni da alberi abbattuti e danni alle linee elettriche.

Anche lo Stato di Washington subirà forti piogge, seppur in misura inferiore rispetto a Oregon e California. Per le zone costiere della contea di Pacific, sono previsti venti superiori ai 56 km/h, con possibili danni a strutture e interruzioni di corrente. Inoltre, le montagne dello Stato potrebbero essere colpite da una bufera di neve, con accumuli fino a 30 cm e raffiche di vento fino a 97 km/h, rendendo pericolosi i viaggi attraverso i passi montuosi.

Altri rischi

Mentre la tempesta si abbatte su gran parte della West Coast, il Sud della California resterà relativamente all’asciutto, ma i venti forti di Santa Ana aumentano il rischio di incendi nelle aree già colpite dal grande incendio della Mountain Fire, che ha distrutto 240 edifici nella contea di Ventura. Tuttavia, a partire dal fine settimana, potrebbero arrivare piogge anche a Los Angeles.

Nel Golfo del Messico, in particolare nella regione del Florida Panhandle, sono previste piogge intense con rischio di alluvioni lampo.

