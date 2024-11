Allerta Meteo Campania: domani temporali e venti forti

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di colore “giallo“, valida dalle 08:00 di domani, mercoledì 13, alla stessa ora di giovedì 14 novembre. Le aree interessate da precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità con venti temporaneamente forti nordorientali con possibili raffiche e mare localmente agitato lungo le coste esposte ai venti, sono quelle della Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto e Basso Cilento.

Al suolo potrebbero verificarsi: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Allerta Meteo Campania: parchi chiusi a Napoli

“A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo emanato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle 08:00 di mercoledì 13 novembre fino alle 08.00 di giovedì 14 novembre, saranno chiusi, per tutta la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine“. Lo comunica, in una nota, il Comune di Napoli.

