Allerta Meteo al Centro-Sud: cosa rischiano le principali città come Roma, Napoli, Palermo e Bari

Il tempo previsto per il Centro-Sud nei prossimi giorni indica un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il weekend vedrà una maggiore instabilità, con rischio di precipitazioni più pronunciato sulle isole maggiori, come la Sicilia e la Sardegna. Le temperature subiranno un lieve calo, riportandosi verso valori più tipici della stagione autunnale, dopo il recente periodo di caldo anomalo. Si raccomanda di restare aggiornati sulle previsioni per programmare al meglio le attività e per precauzione nelle zone laddove il meteo sarà più variabile.

Roma

A Roma il fine settimana sarà caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Le temperature massime si manterranno su valori miti, tra i 19°C e i 22°C. Domenica 10 novembre è previsto cielo sereno o leggermente nuvoloso, offrendo un clima favorevole per le attività all’aperto.

Napoli

Napoli godrà di condizioni simili, con temperature massime attese intorno ai 20-21°C. Il weekend sarà stabile e poco nuvoloso, garantendo una domenica 10 novembre all’insegna del bel tempo e cieli parzialmente sereni. Le temperature saranno confortevoli e adatte a trascorrere la giornata fuori casa.

Bari

Anche Bari vedrà temperature massime intorno ai 20°C durante il fine settimana. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, soprattutto domenica 10 novembre, ma senza significative possibilità di pioggia. Questo permetterà di vivere giornate ancora miti e tipiche dell’autunno.

Palermo

A differenza delle altre città principali del Centro-Sud, Palermo avrà un meteo più instabile. Sono attese piogge e temporali, specialmente nella giornata di domenica 10 novembre. Le temperature si aggireranno tra i 20°C e i 21°C. L’instabilità potrebbe condizionare le attività all’aperto, rendendo necessaria un’attenzione particolare alle previsioni aggiornate.

Con l’evoluzione del meteo verso un quadro più autunnale, il passaggio da giornate più calde a condizioni climatiche tipiche di novembre inoltrato sarà evidente, segnando l’inizio di un periodo più freddo e variabile.

