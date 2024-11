Allerta Meteo, ciclogenesi esplosiva sul mar Ligure: attese raffiche fino a 100km/h

MeteoWeb

Un’irruzione di aria artica sul Mediterraneo è destinata a generare effetti significativi sulle condizioni atmosferiche delle prossime giornate. Come spesso accade in situazioni simili, questa massa d’aria fredda favorirà lo sviluppo di una ciclogenesi rapida sul settore occidentale del Mar Ligure. Questo fenomeno porterà a un marcato rafforzamento del gradiente barico orizzontale sui bacini italiani, con un conseguente infittimento delle isobare. Tale configurazione causerà un’intensificazione notevole dei venti al suolo sia sulle regioni costiere che sui mari circostanti.

Il vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, previsto tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, si troverà a confrontarsi con un promontorio anticiclonico situato a ovest del Portogallo, dove si registrano valori di pressione fino a 1027 hPa. Questo contrasto tra le due figure bariche darà origine a una forte ventilazione di origine occidentale, inizialmente sotto forma di libeccio, seguita da venti di ponente. Questi flussi si estenderanno rapidamente dal Mar di Corsica e dal Mar di Sardegna fino al Mar Ligure e al Tirreno.

L’intensità della ventilazione sarà particolarmente rilevante, raggiungendo forza 7 o 8 sulla scala Beaufort. Raffiche di vento potrebbero toccare velocità comprese tra 90 e 100 km/h, e in alcune aree specifiche, come le Bocche di Bonifacio, l’alto Tirreno e le coste toscane, le velocità potrebbero superare questa soglia. Gli effetti saranno evidenti soprattutto nelle zone esposte, con potenziali ripercussioni sul traffico marittimo e sulle attività costiere.

Questa dinamica atmosferica, tipica delle irruzioni artiche nel bacino del Mediterraneo, conferma la complessità e l’intensità dei fenomeni meteorologici che possono verificarsi in presenza di forti contrasti barici. La situazione richiederà attenzione da parte degli operatori del settore e della popolazione nelle zone maggiormente esposte, in attesa di un possibile miglioramento nelle giornate successive.

