Allerta Meteo, domani scuole chiuse in molti Comuni della Sicilia | ELENCO

Il maltempo si intensifica sulle Isole Maggiori, tanto che la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo rossa nella Sicilia nordorientale e arancione su gran parte dell’isola. Alla luce delle previsioni meteo, molti sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, martedì 12 novembre.

Elenco in aggiornamento.

Sicilia

Agrigento

Catania

Messina

Siracusa

Aci Castello (Catania)

(Catania) Aci Sant’Antonio (Catania)

(Catania) Acireale (Catania)

(Catania) Alì (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Antillo (Messina)

(Messina) Augusta (Siracusa)

(Siracusa) Belpasso (Catania)

(Catania) Castelmola (Messina)

(Messina) Comitini (Agrigento)

(Agrigento) Ferla (Siracusa)

(Siracusa) Fiumedinisi (Messina)

(Messina) Floridia (Siracusa)

(Siracusa) Forza d’Agrò (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Gaggi (Messina)

(Messina) Gallodoro (Messina)

(Messina) Giardini Naxos (Messina)

(Messina) Giarre (Catania)

(Catania) Graniti (Messina)

(Messina) Itala (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Limina (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Maniace (Catania)

(Catania) Misterbianco (Catania)

(Catania) Mongiuffi Melia (Messina)

(Messina) Motta Camastra (Messina)

(Messina) Motta Sant’Anastasia (Catania)

(Catania) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Noto (Siracusa)

(Siracusa) Pagliara (Messina)

(Messina) Pedara (Catania)

(Catania) Piedimonte Etneo (Catania)

(Catania) Portopalo di Capo Passero (Siracusa)

(Siracusa) Priolo Gargallo (Siracusa)

(Siracusa) Riposto (Catania)

(Catania) Roccalumera (Messina)

(Messina) San Giovanni La Punta (Catania)

(Catania) Sant’Alessio Siculo (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

(Messina) Solarino (Siracusa)

(Siracusa) Taormina (Messina)

(Messina) Trecastagni (Catania)

(Catania) Viagrande (Catania)

