Allerta Meteo, Catania come Valencia? Mappe da incubo per stasera e domani, alto rischio alluvione

Sesto giorno consecutivo di piogge torrenziali oggi in Sicilia: diluvia nei settori orientali dell’isola, in modo particolare a Catania e dintorni, sul versante orientale dell’Etna dove dalla mezzanotte sono già caduti 85mm di pioggia ad Acireale, 84mm a Giarre, 80mm a Linera, 65mm a Zafferana Etnea, 64mm a San Gregorio di Catania e Aci San Filippo, 59mm ad Aci Castello, 56mm a Fornazzo, 55mm a Calatabiano, 48mm a Viagrande, 41mm a Catania San Giorgio.

Il maltempo sta colpendo la Sicilia davvero sul serio, in questo autunno piovosissimo che in molte zone dell’isola sta compensando tutto il deficit idrico dei mesi scorsi, basti pensare che soltanto tra le stazioni meteo ufficiali dell’Aeronautica Militare, negli ultimi tre giorni sono caduti 87mm di pioggia a Fontanarossa e 59mm a Lampedusa. Sono accumuli straordinari: in entrambi i casi è un quantitativo superiore alla media mensile. E non è affatto finita qui. Nelle prossime ore, infatti, il maltempo in Sicilia si intensificherà ulteriormente.

Come mostra l’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato, il Ciclone che dilaga sul Mediterraneo centro-occidentale continua ad alimentare instabilità diffusa proprio tra Sicilia, Malta e Tunisia, con forti temporali anche nel Tirreno a ridosso della Sardegna:

Le mappe del modello Moloch del CNR-ISAC evidenziano una vera e propria degenerazione del maltempo nelle prossime ore. Per il pomeriggio-sera di oggi, infatti, sono previsti veri e propri nubifragi nei settori orientali della Sicilia, con oltre 200mm di pioggia su Catania che rischia una pesante alluvione. Forti piogge e temporali anche nella Sicilia sud/orientale, occidentale e in Sardegna, oltre che a Malta:

Allerta Meteo, mappe da incubo anche per domani martedì 12 novembre

Il maltempo continuerà anche domani, martedì 12 novembre, con temporali violentissimi tra Sardegna e Sicilia. I fenomeni più estremi continueranno a colpire la Sicilia orientale, con oltre 200mm di pioggia a Siracusa nella notte. Anche la città aretusea rischia una pesante alluvione. Attenzione, sempre per domani, alla neve al Nord/Ovest: abbiamo già pubblicato le previsioni meteo per il Piemonte, ma anche in Valle d’Aosta nevicherà a quote basse come conferma Moloch:

Nel pomeriggio-sera di domani il maltempo continuerà al Sud con temporali molto forti intorno alla Sicilia, piogge alluvionali sull’Etna, forti piogge anche in Calabria, tempeste su mar Tirreno meridionale, mar Jonio meridionale e Canale di Sicilia. A rischio le isole minori, in particolare le Egadi, ma anche Lampedusa e Pantelleria, mentre i fenomeni estremi peggiori insisteranno sulla Sicilia orientale, che tra stasera e domani rischia una pesantissima alluvione.

