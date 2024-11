Allerta Meteo, FOCUS sull’irruzione polare di 20 e 21 Novembre: grande burrasca di freddo e neve in tutt’Italia

MeteoWeb

L’Italia sta assaporando i rigori dell’inverno, soltanto in modo parziale negli ultimi giorni: le temperature sono diminuite in tutto il Paese, la neve è scesa fino a quote collinari seppur in modo ancora fugace, ma siamo a metà Novembre e già questo tipo di condizioni sono particolarmente rare. Molto più significativo è ciò che si prospetta per la prossima settimana, quando un’irruzione d’aria polare proveniente dall’Artico investirà in pieno l’Europa portando bufere di neve fin in pianura ovunque a Nord delle Alpi.

Anche l’Italia sarà colpita da quest’irruzione di freddo che nel nostro Paese inizierà mercoledì 20 novembre e raggiungerà il suo culmine giovedì 21, provocando venti impetuosi, forte maltempo soprattutto nelle Regioni tirreniche e al Sud, nevicate diffuse a quote molto basse, forse persino in pianura al Nord e a quote collinari al Centro/Sud. Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF illustrano magistralmente la traiettoria dell’irruzione di freddo in arrivo, a cui ne seguirà un’altra nei giorni immediatamente successivi:

E’ ancora prematuro entrare nel dettaglio delle zone più colpite dal maltempo e della quota neve Regione per Regione: per definire queste specifiche dovremo attendere l’inizio della prossima settimana. Già lunedì la situazione sarà molto più chiara. Di certo c’è che il Generale Inverno sta per arrivare nel nostro Paese in netto anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.