Allerta Meteo: FOCUS sull’imminente ritorno delle piogge al Sud Italia

Nel corso della settimana, l’alta pressione che ha caratterizzato il meteo sull’Italia e su buona parte dell’Europa centro-occidentale inizierà a dare segnali di cedimento, lasciando spazio a condizioni più instabili e all’arrivo di alcune precipitazioni. Attualmente, il quadro meteorologico europeo è dominato da un robusto anticiclone che si estende dal Mediterraneo fino all’Europa occidentale. Questo assetto ha garantito, fino a oggi, tempo stabile e soleggiato sull’Italia, con temperature miti, particolarmente elevate per il periodo autunnale. Tuttavia, tra lunedì 4 e mercoledì 6 novembre, non sono previsti cambiamenti significativi su gran parte del Paese.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle nebbie e dalle foschie dense che si addenseranno in alcune aree di pianura del Nord e nelle vallate interne del Centro, fenomeni tipici di questa stagione e accentuati dall’influenza dell’alta pressione.

A partire da giovedì 7 novembre, però, è atteso un mutamento nella circolazione atmosferica su scala europea. L’anticiclone tenderà gradualmente a spostarsi verso est e a perdere intensità, favorendo l’ingresso di correnti più umide e instabili di origine oceanica. Queste infiltrazioni di aria umida sono collegate a un vecchio vortice depressionario situato nella penisola iberica, che ha già causato intense precipitazioni e alluvioni in Spagna durante la settimana precedente. Anche se ormai indebolito, questo vortice potrebbe essere in grado di influenzare il clima in alcune aree del Mediterraneo, tra cui le Isole Baleari, parte del Nord Africa e le maggiori Isole italiane.

Le prime avvisaglie di questo cambiamento saranno visibili proprio a partire dal 7 novembre, con le prime piogge attese in Sardegna, nella Sicilia ionica e nella parte meridionale della Calabria. Queste precipitazioni, seppur deboli, segnano una svolta rispetto alla lunga fase di stabilità che ha caratterizzato il periodo precedente. L’afflusso di umidità porterà, quindi, a un graduale aumento dell’instabilità atmosferica su queste zone, con cieli più nuvolosi e precipitazioni sparse.

In sintesi, la settimana si apre con condizioni meteorologiche stabili e nebbiose in alcune aree del Nord e del Centro, ma evolve verso un peggioramento parziale da giovedì, quando l’alta pressione cederà il passo a deboli infiltrazioni umide. Questo scenario segna una pausa nella lunga fase anticiclonica, richiamando l’attenzione sulla possibilità di un autunno più variabile per le regioni Meridionali e le Isole Maggiori.

