Allerta Meteo: freddo da lupi, maltempo, neve a bassa quota, weekend da brividi al Centro/Sud

MeteoWeb

Novembre saluta l’Italia con una giornata tipicamente invernale al Centro/Sud: piove e fa freddo nelle Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con temperature tipiche di gennaio o febbraio. In pieno giorno, infatti, abbiamo clamorosi valori di +9°C sulle coste del medio-basso Adriatico, dello Jonio e del basso Tirreno. L’aria fredda che affluisce dai Balcani determina formazioni nuvolose scorrendo sul mare ancora mite, sia nell’Adriatico che nel Tirreno, laddove le precipitazioni sono più abbondanti.

Il tempo è invece bello, stabile e soleggiato al Nord, nelle Regioni centrali tirreniche e in Sardegna, come possiamo vedere dalle immagini satellitari:

La Sicilia è stata fino al momento la Regione più colpita dalle precipitazioni, con accumuli superiori ai 50mm di pioggia su un’area molto estesa dei monti Nebrodi e delle Madonie, tra Palermo e Messina. Anche in Sicilia abbiamo temperature piombate a +9°C in pieno giorno sulle coste, uno scenario tipicamente invernale.

Allerta Meteo: in serata il picco di freddo e maltempo

Il picco di quest’irruzione fredda con il relativo maltempo sarà nelle prossime ore, in serata. Le temperature, infatti, diminuiranno ulteriormente. Tra Abruzzo e Sicilia avremo un sabato sera davvero da lupi, con nevicate a quote molto basse, fino a 400–500 metri nell’Adriatico e fino a 700–800 metri all’estremo Sud e in Sicilia. Il picco del freddo sarà proprio nella sera-notte, e le nevicate saranno abbondanti su tutto l’Appennino, dove questi fenomeni sono eccezionalmente precoci in questo periodo dell’anno.

Anche domani, domenica 1 dicembre, continuerà ad imperversare il maltempo su tutto il Centro/Sud in modo particolare nella mattinata. Le temperature rimarranno molto basse, ma la quota neve si alzerà di 300-400 metri per un rimescolamento d’aria in quota, mentre il fronte freddo si sposterà in Grecia dove sono già iniziate le piogge alluvionali ma la situazione degenererà proprio domani, con abbondanti nevicate fino a bassa quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.