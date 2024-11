Allerta Meteo: ‘Goccia fredda’ minaccia l’Italia con maltempo, freddo e tempeste

MeteoWeb

Un nuovo colpo di scena meteorologico potrebbe profilarsi sull’Italia entro il 10 novembre: i modelli previsionali suggeriscono, sebbene con qualche incertezza, l’arrivo di una “goccia fredda” che andrebbe a colpire il bacino centrale del Mediterraneo, portando un marcato cambiamento delle condizioni atmosferiche e una sensibile diminuzione delle temperature. Questo severo maltempo sarebbe causato da un nucleo di aria fredda in quota, sfuggito alla circolazione principale, che potrebbe inserirsi in una zona dominata dall’anticiclone.

La traiettoria di queste gocce fredde, che spesso provengono dall’Europa orientale, è tuttavia difficile da prevedere con largo anticipo, poiché la loro evoluzione può variare anche a pochi giorni dall’evento. In questo caso, l’anticiclone presente sul Mediterraneo potrebbe essere temporaneamente indebolito, permettendo l’ingresso di questa sacca di aria fredda, con un conseguente peggioramento delle condizioni meteo.

Gli scenari previsti suggeriscono che l’arrivo di questa goccia fredda potrebbe determinare piogge diffuse, un calo termico e nevicate sui rilievi montuosi. Inoltre, i modelli indicano la possibilità che si sviluppi una depressione al suolo, che agirebbe come catalizzatore per il peggioramento atmosferico. Questo sistema di bassa pressione potrebbe attirare venti umidi meridionali dal Tirreno, innescando la formazione di un fronte perturbato e intensi temporali, in particolare lungo il Lazio e la Sicilia. Questi fenomeni temporaleschi potrebbero risultare localmente intensi, soprattutto nelle aree costiere e nelle zone esposte alle correnti umide, aumentando il rischio di precipitazioni abbondanti in tempi ridotti.

L’incertezza rimane elevata, ma questo tipo di dinamica retrograda – un flusso di aria fredda proveniente da est che si sposta in direzione opposta rispetto ai classici schemi meteorologici – è particolarmente complesso da prevedere. Tuttavia, la possibilità di un’interazione tra la goccia fredda e l’anticiclone presente sul Mediterraneo sta diventando un’ipotesi realistica. Se questa evoluzione dovesse verificarsi, l’Italia potrebbe trovarsi a fare i conti con un improvviso cambiamento delle condizioni climatiche.

Eventi di questo tipo sono frequenti in autunno, quando la presenza di anticicloni stabili è minacciata da intrusioni fredde che destabilizzano l’atmosfera. Sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni per avere conferme sulla traiettoria e sull’intensità della perturbazione in arrivo. In caso di conferma, l’ingresso della goccia fredda potrebbe segnare un episodio di forte maltempo per diverse regioni italiane, con condizioni autunnali più rigide, precipitazioni intense e un brusco calo delle temperature.

