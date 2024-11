Allerta Meteo, goccia fredda punta il Centro/Sud: oggi rischio maltempo in diverse regioni

MeteoWeb

Allerta meteo per un fronte freddo in arrivo, in particolare al Centro/Sud, con rischio maltempo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il progressivo inserimento di aria più fredda a 500 hPa, appartenente a una goccia fredda in quota in arrivo da nordest, con moto in direzione dai Balcani verso il centro sud Italia, potrebbe sopperire alla scarsa energia convettiva disponibile presente (<500 J/Kg di ML CAPE), instabilizzando dall’alto il profilo atmosferico“, sottolinea il bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Alcuni deboli temporali con locali cadute di graupeln, anche con accumulo al suolo e/o chicchi di grandine di piccole dimensioni, potrebbero formarsi lungo un fronte freddo in rapida evoluzione verso sud dal mare Adriatico verso il sud peninsulare, per poi stemperarsi una volta raggiunte le coste settentrionali sicule“.

“Il fronte è evidenziato da un netto calo della Theta E a 850 hPa, causato dall’inserimento di correnti fredde e secche da nordest in convergenza con correnti più umide da ovest. Salendo di quota il profilo del vento sarà unidirezionale da ovest, con un incremento del DLS 0-6 km che potrebbe favorire, data la perpendicolarità con la catena appenninica, locali fenomeni di stau, non necessariamente associati a convezione. I quantitativi di acqua precipitabile sono su valori discreti di 25 mm, ma la rapida evoluzione del fronte scongiura l’emissione di un livello 1 per piogge intense convettive“, rileva PRETEMP. “Sarà invece da monitorare il rischio di trombe marine, favorite da un discreto CAPE 0-3 km. Le correnti sono favorevoli ad eventuali landfall su ampie zone di costa“.

