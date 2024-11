Allerta Meteo: irruzione artica in arrivo la prossima settimana, il grande freddo colpirà l’Italia e l’Europa

MeteoWeb

La prossima settimana potrebbe segnare un importante cambiamento meteorologico per l’Europa e l’Italia, con l’arrivo della prima ondata di freddo stagionale. Tra il 21 e il 24 novembre, una vasta saccatura proveniente dal circolo polare artico si dirigerà verso il continente europeo, portando un significativo calo delle temperature. L’Italia, per la sua posizione geografica, sarà interessata da un’alternanza di correnti fredde e asciutte e di correnti più miti e umide.

Il 21 novembre dovrebbe verificarsi il primo apporto di aria fredda, seguito da una breve pausa il giorno successivo, quando si prevede un lieve rialzo termico. Il 23 e il 24 novembre, un nuovo afflusso di aria fredda dovrebbe accentuare ulteriormente il calo delle temperature. Al Nord Italia le temperature potrebbero scendere fino a 5-6°C al di sotto delle medie stagionali, mentre al Centro e al Sud il calo dovrebbe essere più contenuto, con una diminuzione di circa 3-4°C rispetto alla norma. In Sicilia, l’impatto dovrebbe essere meno pronunciato, con un abbassamento di appena 1-2°C sotto la media.

Questo scenario è coerente con le tendenze meteorologiche tipiche di novembre, mese che segna il passaggio verso condizioni più fredde e invernali. Le città del Nord Italia potrebbero avvertire maggiormente l’arrivo del freddo, con implicazioni che si estendono a diversi ambiti. Dal punto di vista domestico, è probabile un aumento del consumo energetico per il riscaldamento, mentre l’agricoltura potrebbe risentire negativamente dell’abbassamento delle temperature, soprattutto per le colture più sensibili. Anche il settore turistico potrebbe subire ripercussioni, con un possibile calo di attività all’aperto a causa delle condizioni climatiche meno favorevoli.

Questo cambiamento rappresenta un momento di transizione verso l’inverno, specialmente per le regioni settentrionali. Prepararsi con abbigliamento adeguato sarà fondamentale, così come monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni, data la dinamicità dei fenomeni atmosferici. Le prossime giornate saranno cruciali per comprendere l’evoluzione di questo sistema e per valutare con maggiore precisione i suoi effetti sull’Italia e sull’Europa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.