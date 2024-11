Allerta Meteo: la tempesta Bert apre le porte al gelo artico nel weekend

MeteoWeb

L’ultima settimana di novembre sarà caratterizzata da un progressivo aumento della variabilità atmosferica, legata all’indebolimento graduale di un campo anticiclonico sia al suolo che in quota. Questo cambiamento sarà accompagnato da un lieve calo delle altezze di geopotenziale, che consentirà il passaggio della perturbazione associata alla tempesta Bert tra martedì e mercoledì. Si tratta di un fenomeno moderato ma significativo, che inaugurerà una fase più dinamica delle condizioni meteorologiche.

Con l’avvicinarsi del weekend, si delinea uno scenario che suggerisce un possibile sussulto di stampo invernale. La coda dell’ampia saccatura, responsabile della guida della perturbazione in arrivo, sembra destinata a chiudersi in una goccia fredda dopo essersi spostata verso nord-est, inseguendo una rimonta anticiclonica. Questo processo potrebbe comportare l’assorbimento di una massa d’aria artica marittima, moderatamente mitigata durante il suo viaggio attraverso l’Oceano Atlantico sotto l’influenza della tempesta Bert.

Le conseguenze di questa configurazione sembrano favorire un cambiamento verso condizioni meteorologiche più invernali, con precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso sull’Appennino, anche a quote inferiori ai 1000 metri. Questo quadro termico, unitamente alla dinamica atmosferica in evoluzione, lascia intravedere una maggiore probabilità di coinvolgimento delle regioni centro-meridionali, con un impatto più marcato sul versante adriatico.

Sebbene le previsioni siano ancora soggette a margini di incertezza, il contesto generale suggerisce che il finale di novembre potrebbe regalare un primo assaggio delle condizioni tipicamente invernali, con fenomeni significativi che sottolineano l’inizio di una nuova fase stagionale.

