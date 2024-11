Allerta Meteo, è allarme in tutt’Italia per il maltempo: tre giorni di vento impetuoso, giovedì la neve in pianura, sabato il gelo

MeteoWeb

Soffia un forte vento occidentale sull’Italia, ma fa ancora decisamente caldo con valori decisamente miti per il periodo: abbiamo +24°C a Siracusa, +23°C a Palermo, Catania, Cagliari, Messina, Reggio Calabria e Trapani, +22°C a Pescara e Olbia, +21°C a Lecce, Brindisi, Termoli e Lamezia Terme, +20°C a Napoli, Salerno, Taranto, Latina e Crotone, e ancora +19°C ad Ancona e Civitavecchia, +17°C a Genova, La Spezia, Pisa e Livorno, +15°C a Bergamo, +14°C a Verona e Milano. Insomma, non c’è proprio nulla, ma nulla di nulla, che lascia presagire quello che succederà nelle prossime ore. Eppure domani nevicherà in pianura Padana per la prima irruzione della stagione.

L’allerta meteo è confermata in toto. In altri tempi, quando la meteorologia non era ancora una scienza sviluppata, quello che succederà nei prossimi giorni sarebbe stato una grande e clamorosa sorpresa. E invece adesso sappiamo già tutto. E il caldo di oggi non cambia la situazione di una virgola. Le mappe termiche ad 850hPa per i prossimi giorni confermano l’arrivo del freddo, al Nord già stasera e poi sul resto d’Italia domani, seguito da una risalita caldo-umida venerdì 22 novembre e da una successiva irruzione fredda ancora più intensa sabato 23, quando sarà gelo, freddo intenso come in pieno inverno:

Allerta Meteo: venti impetuosi flagellano l’Italia

Intanto a condizionare il tempo nel nostro Paese ci pensa il forte vento. E’ già impetuoso da questa mattina: clamorosi, tra le stazioni meteo ufficiali della rete ENAV/Aeronautica Militare, i 113km/h raggiunti a Campobasso, ma anche i 78km/h di Pisa, i 70km/h di Ponza. In montagna spicca il dato del Gran Sasso, addirittura 233km/h, come un Uragano di 4ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson!

Questo vento si intensificherà ulteriormente nel pomeriggio-sera, estendendosi anche al Sud con una tempesta di ponente e maestrale nel basso Tirreno, in estensione verso Sicilia e Puglia nella sera-notte:

Proprio nel pomeriggio-sera di oggi, il maltempo si concentrerà al Centro/Sud con forti piogge e temporali. I fenomeni più estremi colpiranno la dorsale occidentale dell’Appennino, con nubifragi tra Lazio, Molise, Campania e Calabria, anche se il grosso del maltempo sarà sui Balcani dove avremo pesanti alluvioni:

Allerta Meteo: domani, giovedì 21 novembre, giornata cruciale

Domani, dopo questa prima sfuriata frontale odierna, un altro ciclone Atlantico nominato Renate si affaccerà sulla Francia dall’oceano e alimenterà un’ulteriore ondata di maltempo che si rivelerà particolarmente intensa per l’Italia.

Dopo una breve pausa al mattino, infatti, nel pomeriggio-sera di domani le correnti sud/occidentali provocheranno piogge torrenziali tra Liguria di levante e alta Toscana, e nevicate sparse sul resto del Nord, così come su gran parte d’Europa tra Francia, Svizzera e Germania:

La mappa della neve prevista per il pomeriggio-sera di domani dal modello Moloch del CNR-ISAC è davvero impressionante per Francia, Svizzera e le Alpi in generale, ma prevede anche nevicate in pianura soprattutto al Nord/Est, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e in alcune aree di Piemonte e Lombardia. Tanta neve anche in Slovenia:

Anche il modello Bolam conferma l’estensione delle nevicate ad una vasta area europea, con possibile interessamento anche di Parigi, dopo le bufere di ieri a Londra in una sorta di inverno anticipato:

Attenzione, ancora una volta, ai venti impetuosi: nella serata di domani avremo una tempesta molto più violenta di quella di oggi al Centro/Nord, con vento di ponente e libeccio davvero fortissimo, oltre i 150km/h fin sulle coste, al punto che la Liguria orientale e la Toscana si devono preparare a mareggiate distruttive lungo le coste.

Nella notte tra giovedì e venerdì raggiungeremo il culmine di quest’ondata di maltempo: il ciclone scivolerà verso i Balcani settentrionali, posizionandosi sulla Slovenia orientale, alimentando il maltempo sull’Italia.

Venerdì 22, infatti, il maltempo scivolerà verso Sud, con forti venti, mareggiate, temporali e temperature in netto calo dal pomeriggio-sera. Sabato 23 arriverà il gelo, che persisterà anche domenica 24 con temperature ampiamente sottozero ed estese gelate in pianura Padana.

