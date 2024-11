Allerta Meteo Molise: domani neve in collina e forte vento

MeteoWeb

Maltempo in arrivo sul Molise nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla valida per domani, sabato 30 novembre, e per le successive 24-36 ore. L’avviso interessa tutta la regione. In particolare, si prevede un deciso calo delle temperature, sia nei valori massimi che minimi, con possibili nevicate al di sopra dei 500-700 metri e pioggia a quote più basse. I venti saranno forti settentrionali e il mare da mosso a molto mosso.

