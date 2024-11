Allerta Meteo: neve a bassa quota sull’Appennino, rapido assalto invernale

MeteoWeb

Tra il 29 e il 30 novembre, l’Italia sarà interessata da un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche causato dall’arrivo di una goccia fredda di origine artica. Questo impulso gelido si sposterà rapidamente verso il Mediterraneo centrale, posizionando i suoi minimi al suolo sulle regioni meridionali della Penisola. I venti di Bora e, soprattutto, di Grecale soffieranno intensamente, colpendo in maniera più marcata i versanti adriatici. Le precipitazioni si concentreranno principalmente sulle regioni del Centro-Sud, accompagnate da un calo significativo delle temperature.

Sull’Appennino, specialmente in Abruzzo, la neve farà la sua comparsa a quote medio-basse, offrendo un primo assaggio di condizioni invernali. Tuttavia, questa irruzione fredda sarà piuttosto breve: già nei primi giorni di dicembre, l’aria gelida scivolerà verso sud-est, lasciando spazio a un cambiamento del quadro meteorologico.

Dopo il rapido passaggio dell’aria artica, l’Italia sarà interessata da una nuova rimonta anticiclonica. Questo porterà a una ripresa delle temperature, che si riporteranno al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia, non si esclude che, a partire dal 3-4 dicembre, una modesta saccatura di origine nordatlantica possa influenzare nuovamente il nostro Paese. Tale scenario rimane ancora incerto e richiede ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti meteorologici.

