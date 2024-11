Allerta Meteo: neve in arrivo, l’Appennino torna protagonista

MeteoWeb

Entro la fine di novembre, l’Appennino tornerà protagonista con il ritorno della neve, segnando un evento atteso da tempo. A partire dal weekend, una goccia fredda di origine russa si dirigerà verso l’Italia, inaugurando una fase di maltempo caratterizzata da temperature in sensibile calo e fenomeni intensi. Questo ciclone in quota, carico di aria gelida, comincerà a influenzare le condizioni atmosferiche già da venerdì 29 novembre, ma le nevicate più significative si prevedono nel corso della giornata di sabato 30 novembre, quando il fronte freddo avanzerà definitivamente sul territorio nazionale.

Le montagne di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo saranno interessate da bufere di vento e nevicate abbondanti, con i primi fiocchi attesi a partire dai 500-600 metri di altitudine. In presenza di precipitazioni particolarmente intense, non si esclude che la neve possa scendere fino a quote collinari. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche non risparmierà nemmeno il Sud, dove si prevedono forti temporali accompagnati da un deciso abbassamento delle temperature. In queste regioni, le nevicate si concentreranno sopra i 1000-1500 metri, interessando in particolare le aree montuose di Campania, Basilicata e Calabria.

Questo evento rappresenta un primo assaggio delle condizioni invernali, con l’Appennino al centro di un’ondata di maltempo che porterà neve e freddo dopo un lungo periodo di attesa. L’evoluzione meteorologica nei prossimi giorni sarà fondamentale per definire con precisione l’impatto e la distribuzione delle nevicate, ma tutto lascia presagire un weekend dal marcato sapore invernale.

