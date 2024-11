Allerta Meteo, dal Foehn al gelo in 48 ore: arriva la neve in pianura sul Nord-Ovest

MeteoWeb

Dopo una prima metà di novembre caratterizzata da un dominio anticiclonico, con condizioni asciutte e temperature superiori alla media, un’importante svolta meteorologica è in arrivo per l’Italia settentrionale. La discesa di una vasta circolazione depressionaria dalla Penisola Scandinava favorirà l’ingresso di correnti umide e instabili di origine atlantica, segnando la fine della fase mite e l’inizio di un periodo più freddo e dinamico. A partire da martedì 19 novembre, il cedimento dell’alta pressione consentirà il transito di due distinti sistemi frontali. Il primo, meno intenso, colpirà le regioni del Nordovest tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, portando un aumento della nuvolosità sul Piemonte e precipitazioni prevalentemente localizzate nelle valli alpine, dalla Valle d’Aosta al Verbano-Cusio-Ossola. Le nevicate si faranno sentire soprattutto lungo i crinali di confine, inizialmente oltre i 1.400-1.800 metri, per poi scendere fino a 1.100 metri nella notte. In pianura, invece, si attendono fenomeni limitati e sporadici, con cieli nuvolosi e temperature in lieve calo, comprese tra i 7 e i 10°C.

Mercoledì 20, con il passaggio del fronte freddo, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche, accompagnato da forti venti di Foehn che soffieranno con raffiche fino a 100-120 km/h in montagna e, localmente, a 50-60 km/h anche in pianura. Questo fenomeno porterà a un temporaneo rialzo delle temperature massime, fino a 13-15°C, seguito però da un nuovo e marcato calo termico in serata.

La situazione diverrà più complessa giovedì 21 novembre, con l’arrivo di un secondo e più intenso fronte perturbato. Una depressione sul Golfo Ligure, alimentata da correnti cicloniche in quota, attiverà un flusso di aria umida nei bassi strati verso il Piemonte, favorendo nevicate diffuse sulle Alpi, dal Monviso al Verbano. Le precipitazioni saranno copiose nelle valli alpine e, grazie al calo termico, la quota neve scenderà rapidamente fino a 800-1.000 metri, con episodi di neve tonda e rovesci nevosi. Nel pomeriggio-sera, nevicate a bassa quota potrebbero interessare anche le aree pedemontane oltre i 300 metri, soprattutto nel Torinese, Canavese e Biellese, con fenomeni più irregolari e deboli possibili persino sulle pianure tra il Saluzzese, il Torinese e il Novarese.

I fenomeni tenderanno a esaurirsi dalla serata di giovedì e nella notte su venerdì, lasciando spazio a una giornata più soleggiata ma ancora ventosa. Il foehn, stavolta più freddo, soffierà su Alpi e pianure pedemontane, causando un netto abbassamento delle temperature notturne. Tra venerdì e sabato si potrebbero registrare gelate significative, con valori che localmente scenderanno al di sotto dei -6/-7°C. Tuttavia, dal weekend si prevede un rialzo termico in quota, con un ritorno a condizioni più stabili e miti entro domenica.

Questa evoluzione segna un netto cambio di stagione, con l’arrivo del primo vero freddo invernale, accompagnato da fenomeni nevosi significativi sulle Alpi e nelle valli del Nordovest.

